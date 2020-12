Nier Automata: il cosplay di 2B di Alina Becker è natalizio e strabordante

È Natale e siamo tutti più buoni, ma soprattutto siamo in cerca di un buon regalo. Oggi, Alina Becker (nota anche come japp_leack su Instagram) ci fa un enorme regalo per chiudere in bellezza (letteralmente) il 2020. Alina Becker propone infatti il suo cosplay di 2B, amato personaggio di Nier Automata. Il risultato può essere definito solo in un modo: natalizio e strabordante.

Alina Becker vuole ovviamente sedurre il proprio pubblico e propone una 2B molto più sensuale di quella originale. Pur essendo attraente, infatti, 2B è stato costruito come un personaggio tragico, non sensuale. Alina Becker propone quindi una versione completamente originale del personaggio sotto quasi ogni punto di vista.

Al tempo stesso, Alina Becker ha cercato di mantenere una certa coerenza con 2B di Nier Automata, ponendo attenzione ai dettagli del costume, come il ricamo nella parte superiore che, pur avendo meno spazio a disposizione, ricalca quello del costume del gioco. Anche i guanti lunghi sono un obbligo per la guerriera, così come le calze a metà coscia.

Alina Becker chiude poi con la classica parrucca bianca più cerchietto, ma decide di non coprirsi il volto con la classica fascia, per poter giocare con lo sguardo e dare ancora più forza alla scena. Si tratta di un cosplay estremamente rivelatore, ma Alina Becker ci aveva già abituato a uno stile molto "diretto" con il suo cosplay di Tifa da Final Fantasy 7 Remake.

Se siete grandi fan di 2B in versione natalizia, inoltre, potrete trovare molteplici altri cosplay pensati per "per far impazzire Babbo Natale". Oppure, se siete in cerca di qualcosa di più classico, sappiate che 2B è splendida nel nuovo cosplay di Shirogane-Sama.