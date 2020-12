Retrospettiva 2013: l'inizio della generazione di PS4 e Xbox One

Il 2013 si è aperto con il sorpasso di PS3 ai danni di Xbox 360: uno scenario che fino a poco tempo prima sembrava impossibile, e che è stato determinato dalle azioni di entrambe le parti in causa. Da un lato c'era Sony, che investiva enormi risorse nella creazione di una base first party solidissima e talentuosa mentre il prezzo della sua console scendeva a livelli umani; dall'altro Microsoft, che con Don Mattrick alla guida della divisione Xbox aveva praticamente mollato la presa, consentendo all'avversario giapponese di rimontare. Molti pensavano che la penuria di produzioni esclusive da parte della casa di Redmond dipendesse dall'impegno nella progettazione della nuova console, ma a quanto pare l'azienda era indietro anche su quel fronte. Lo dimostra il fatto che sia arrivata sul mercato con una piattaforma meno potente, più grossa e più costosa rispetto alla concorrenza per via di alcune decisioni completamente sbagliate, vedi il focus iniziale su Kinect che ha fatto lievitare il prezzo di Xbox One e permesso alla più abbordabile PlayStation 4 di costruire un vantaggio enorme. Senza avvicendamenti, stavolta.

L'annuncio di PS4 e l'uscita di BioShock Infinite La cavalcata di Sony è cominciata a febbraio, con un evento in quel di New York City in cui l'azienda giapponese ha annunciato ufficialmente PS4. Si è parlato delle caratteristiche tecniche della nuova piattaforma ed è stato presentato il controller DualShock 4, con il suo touchpad e un design sostanzialmente migliorato rispetto al precedente modello, ma la console in sé non è stata mostrata al pubblico se non alcuni mesi dopo, nel corso dell'E3 2013. A marzo 2K Games ha pubblicato lo splendido BioShock Infinite, capitolo conclusivo della saga creata da Irrational Games che ci conduceva stavolta fra le nuvole, nella misteriosa città di Columbia: una sorta di luogo speculare rispetto alla Rapture dei primi due episodi, ma non meno insidioso e controllato con il pugno di ferro da un malvagio despota. Quello che ci interessava era però una ragazza molto particolare, che avevamo avuto il compito di liberare e condurre in salvo. Oppure no?

La next-gen di PS4 e Xbox One Abbiamo dovuto aspettare maggio per la presentazione ufficiale di Xbox One, criticatissima a posteriori in quanto si focalizzava su concetti come i programmi televisivi e la funzionalità DVR, che evidentemente Don Mattrick riteneva fondamentali ma che in realtà interessavano molto poco ai videogiocatori. Tanto che all'E3 di giugno l'azienda ha dovuto cambiare radicalmente approccio, tornando a parlare di giochi e portando avanti una narrazione che a risentirla oggi fa un po' sorridere. Non sottovalutate la potenza del cloud. La fiera di Los Angeles ha dunque visto la concretizzazione delle strategie di Sony e Microsoft, con la prima che non solo ha finalmente mostrato il design di PS4 ma ne ha anche annunciato il prezzo, sostanzialmente inferiore rispetto alla concorrenza: 399 dollari contro 499. Come detto, si è trattato del primo e più importante elemento in grado di determinare un vantaggio nelle vendite che sarebbe aumentato progressivamente, e che la successiva gestione di Phil Spencer non ha potuto recuperare.

The Last of Us A giugno 2013 è anche arrivato nei negozi The Last of Us: un titolo straordinario, in grado di offrire ai possessori di PS3 un'esperienza capace di miscelare sapientemente narrazione e gameplay, coinvolgendoci nelle vicende di un'insolita coppia di sopravvissuti sullo sfondo di un mondo post-apocalittico: ciò che rimane degli Stati Uniti dopo la diffusione di un fungo che ha trasformato la maggior parte delle persone in feroci mutanti. Al di là delle sue tante qualità, il titolo di Naughty Dog ha dimostrato che il supporto a una piattaforma non deve venire a mancare fino al termine del ciclo vitale, per tutta una serie di motivi. Incluso il fatto che è poi possibile ripubblicare lo stesso prodotto opportunamente rimasterizzato sulla nuova console, massimizzando in tal modo il rendimento delle risorse impiegate.

Ouya: storia di una meteora Giugno 2013 sarà ricordato infine per il lancio di Ouya, la console casalinga basata su Android che puntava a fornire un contesto fisso alle migliori esperienze mobile, pensando in questo modo di donargli una dignità che a quanto pare, nella mente del team, dipendeva dal dispositivo utilizzato e non dall'effettiva qualità e dalle caratteristiche del software. Dopo un lancio di successo, tuttavia, qualcosa è andato decisamente storto: si è scoperto che solo una minima percentuale di utenti acquistavano effettivamente dei giochi, e così l'appoggio da parte degli sviluppatori è rapidamente venuto meno, fra esclusive cancellate e requisiti rivisti. Il resto è storia abbastanza recente: dopo anni di abbandono e dimenticatoio, nel 2019 i server di Ouya sono stati chiusi.

L'estate di Dota 2 e Rayman Fra luglio e settembre 2013 hanno fatto il proprio debutto alcuni giochi di straordinaria importanza, a cominciare da Dota 2. Pubblicato da Valve il 9 luglio, il MOBA ha immediatamente catalizzato l'attenzione degli appassionati del genere, offrendo loro un prodotto solidissimo, ricco di spessore e non a caso immediatamente protagonista della scena eSport con un importante evento dedicato. Ad agosto è stata invece la volta di Rayman Legends, ultimo capitolo principale della serie Ubisoft diretto da Michel Ancel, nonché vera e propria concretizzazione delle dinamiche platform frenetiche e spettacolari introdotte con il precedente Rayman Origins, coadiuvate in questo caso da un'ambientazione fantasy che assecondava i gusti del grande pubblico.

Grand Theft Auto V Settembre 2013 ha segnato l'arrivo di uno dei giochi più venduti di sempre, Grand Theft Auto V. Anche in questo caso parliamo di un prodotto approdato su PS3 e Xbox 360 alla fine del ciclo vitale delle due piattaforme, capace di valorizzarle ancora una volta e al contempo di sfruttare appieno la loro base installata per poter piazzare decine di milioni di copie. Non è certo un caso che, esattamente un anno dopo, il titolo sviluppato da Rockstar Games abbia compiuto lo stesso percorso di The Last of Us e di altre produzioni di successo, godendo di una rivisitazione in grado di sfruttare l'hardware delle nuove piattaforme. La cosa incredibile è che solo pochi mesi fa GTA V è stato annunciato anche per PS5 e Xbox Series X|S: sarà il primo gioco in grado di vivere su tre differenti generazioni di console.