I migliori giochi del 2025 finora sono in maggioranza indie o doppia A, Clair Obscur: Expedition 33 in testa

Il 2025 si sta rivelando un anno pieno di sorprese, in termini di qualità dei videgiochi lanciati. Giusto negli ultimi giorni abbiamo potuto registrare l'arrivo di due hit notevoli: Clair Obscur: Expedition 33 e The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered , che hanno catalizzato l'interesse generale, pur se per motivi differenti. Quindi vale la pena di fare un veloce riepilogo di quelli che per ora sono i giochi migliori del 2025 , partendo da OpenCritic. Non stupisce troppo il fatto che per la maggior parte siano indie e doppia A , con pochissimi tripla A.

La rivincita dei doppia A

Certo, ci sarebbe da discutere su cosa sia un tripla A, a questo punto, ma non è questa l'occasione per farlo. Intanto possiamo notare che le prime tre posizioni sono occupate da progetti doppia A, in un paio di casi con un piede dentro alle produzioni tripla A, ma comunque più economici. Parliamo del già citato Clair Obscur: Expedition 33, primo in assoluto con una media voto di 91, e di Split Fiction e Kingdom Come: Deliverance II, in seconda posizione con una media voto di 90.

Per il primo tripla A bisogna scendere in quarta posizione, dove Monster Hunter Wilds condivide la media voto con i due indie Keep Driving e Blue Prince.

91 - Clair Obscur: Expedition 33

90 - Split Fiction

90 - Kingdom Come: Deliverance II

89 - Blue Prince

89 - Keep Driving

89 - Monster Hunter Wilds

87 - The Hundred Line -Last Defense Academy-

87 - Bionic Bay

86 - Citizen Sleeper 2: Starward Vector

86 - Expelled!

85 - Two Point Museum

85 - Ender Magnolia: Bloom in the Mist

Per il resto, non ci sono altri tripla A presenti in classifica, il che è indicativo dello stato delle cose. Ci sono però altri doppia A, come The Hundred Line -Last Defense Academy- o Two Point Museum, per sottolineare come nel corso dell'anno corrente il meglio di ciò che abbiamo giocato non abbia richiesto degli sforzi enormi dal punto di vista economico per essere realizzato, considerando che in classifica ci sono anche titoli sviluppati da team minuscoli come Blue Prince, Keep Driving, Bionic Bay o Citizen Sleeper 2: Starward Vector.