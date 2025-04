Breath of Fire 4, storico RPG di Capcom, è disponibile a sorpresa su GOG

Oltre alla piena compatibilità per Windows 10 e 11, Breath of Fire 4 su GOG propone anche entrambe le traduzioni presenti, migliora il renderer su DirectX e le performance, oltre a risolvere vari altri problemi.

Breath of Fire 4 uscì infatti originariamente il 27 aprile del 2000 su PlayStation, con la versione PC sopraggiunta solo tre anni dopo. La nuova versione messa a disposizione da GOG a questo indirizzo porta con sé anche alcune migliorie tecniche per migliorare la compatibilità .

Praticamente a sorpresa, GOG ha messo a disposizione sul proprio store una versione aggiornata di Breath of Fire 4 , lo storico RPG nipponico di Capcom, a distanza di 25 anni esatti dalla sua uscita originale.

Un gioco ancora molto interessante

Breath of Fire 4 può dunque essere acquistato da oggi su GOG al prezzo di 9,99€, con un'ampia serie di adattamenti che lo rendono praticamente un titolo moderno, in termini di compatibilità con sistemi operativi e configurazioni hardware contemporanee.

GOG ha inoltre annunciato di voler inserire il gioco in questione all'interno del suo programma di preservazione dei titoli classici, un'interessante iniziativa che punta a conservare e mantenere disponibili a tempo indeterminato vari classici del mondo videoludico.

Breath of Fire 4 segue le avventure del giovane Ryu, che ha il potere di trasformarsi in un potente dragone. In questo capitolo, il protagonista affiancato da vari alleati, si ritrova a dover combattere un imperatore immortale che ha acquisito i poteri di una divinità e vuole distruggere il mondo.

Di recente, la compagnia ha ha aggiunto altri 27 giochi PC al suo Preservation Program, tra cui Silent Hill 4 e vari Tomb Raider e ha anche lanciato Dreamlist, un'iniziativa che consente di votare i giochi storici che vorremmo veder tornare disponibili sullo store attraverso il Preservation Program.