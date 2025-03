GOG ha aggiunto altri 27 giochi PC al suo Preservation Program, tra cui Silent Hill 4 e vari Tomb Raider

GOG continua a far crescere il catalogo del suo Preservation Program , l'iniziativa che mira a preservare i grandi classici per PC e assicurarsi che siano fruibili anche con configurazioni moderni e che lo rimangano anche per le generazioni di giocatori future. A questo proposito nelle ultime ore sono stati aggiunti ben 27 giochi , che abbiamo elencato di seguito:

Cos'è il Preservation Program di GOG?

Per chi non lo sapesse, il programma di preservazione di GOG non si limita ad aggiungere al catalogo dello store dei giochi. Bensì, la piattaforma stessa si impegna ad apportare degli interventi diretti per assicurare la piena compatibilità con i PC moderni, tramite modifiche e andando persino a correggere bug presenti nelle versioni originali.

Il bollino del programma di preservazione di GOG

I giochi che fanno parte del Preservation Program saranno contraddistinti da un bollino speciale (come quello nell'immagine qui sopra) all'interno dello store di GOG e quindi al momento dell'acquisto si avrà la certezza che i titoli in questione saranno completamente compatibili con il proprio PC ora e in futuro. Se vi abbiamo incuriosito, trovate la lista completa dei giochi inclusi nel Preservation Program a questo indirizzo. Al momento il totale ha raggiunto quota 141 titoli, con una valutazione media di 4,2 / 5 da parte degli utenti e oltre 700 migliorie apportate da GOG.