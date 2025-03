Persona 4 Remake è realtà? Scoperto un dominio web sospetto registrato da Atlus

Annuncio durante gli eventi estivi?

Chiaramente si tratta di speculazioni, ma effettivamente sembra un'ipotesi plausibile. Del resto Persona 3 Reload è stata un'operazione che si è rivelata di successo per Atlus e molti gradirebbero un rifacimento anche del quarto capitolo della serie. Inoltre, se prendiamo in considerazione la teoria del "dominio oggi, annuncio tra tre mesi" significa che il reaveal potrebbe arrivare a giugno, ovvero il mese in cui si svolgono eventi di primo piano come il Summer Games Showcase di Geoff Keighley e l'Xbox Games Showcase.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Tra l'altro non è la prima volta che si parla di un possibile remake. Ad esempio, il mese scorso sono arrivati degli indizi dalla cantante Shihoko Hirata, che ha prestato la sua voce al gioco originale. Persona 4 è stato pubblicato nel 2008 su PS2 e successivamente è stato portato su molteplici piattaforme, tra cui PC, PS4, PS5, Xbox e Switch con delle conversioni che non hanno cambiato molto dell'originale. Da questo punto di vista un'operazione per rifare il look a questo classico come quella di Persona 3 Reload potrebbe avere senso. Staremo a vedere.