Discord introduce la pubblicità su mobile: arrivano i Video Quest

Discord ha annunciato l'arrivo della pubblicità sulla sua piattaforma mobile. A partire da giugno 2025, l'app introdurrà un sistema di annunci chiamato Video Quest, che permetterà agli utenti di ottenere ricompense virtuali, come decorazioni per l'avatar o oggetti in-game, in cambio della visione di video pubblicitari.

La funzionalità, già disponibile su PC e console dallo scorso anno, rappresenta un'evoluzione della strategia di monetizzazione della piattaforma, che fino a poco tempo fa si distingueva per l'assenza di pubblicità. Il cambiamento arriva mentre Discord si prepara a una possibile offerta pubblica iniziale (IPO), cercando nuove fonti di reddito oltre ai suoi abbonamenti premium.