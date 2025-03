I giochi gratis di marzo dell'Epic Games Store Mobile sono disponibili

Da pochi mesi Epic Games ha iniziato a regalare dei titoli anche su dispositivi iOS e Android, grazie all'Epic Games Store Mobile, la versione per smartphone e tablet del suo negozio digitale. Ora sono disponibili i giochi gratis di marzo, ovvero Super Meat Boy Forever ed Easter Exorcist.

Potrete riscattare questo regalo entro e non oltre giovedì 27 marzo. Infatti, a partire dalla prossima settimana anche i giochi mobile verranno offerti dalla casa a cadenza settimanale, proprio come avviene con quelli PC. Per ottenere i due titoli sopracitati ovviamente dovrete essere in possesso dell'app mobile dell'Epic Games Store per iOS e Android (ecco la nostra guida su come scaricarla e installarla). Una volta soddisfatto questo requisito non resta che reclamare questi regali visitando la sezione dedicata ai giochi gratis del negozio.