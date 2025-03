Nintendo Switch 2 sarà sulla maglia di una celebre squadra di baseball in USA, dalla nuova stagione

I Seattle Mariners, squadra di baseball di Seattle che milita nella Major League Baseball (MLB), hanno annunciato un nuovo accordo di sponsor che può risultare particolarmente interessante per i videogiocatori perché riguarda Nintendo, e porterà in particolare alla promozione di Nintendo Switch 2 sulle divise della squadra, con un'inedita presenza della console sui campi di questo sport tipicamente americano e giapponese.

La partnership tra Nintendo e Seattle Mariners dura già da alcuni anni, ma per la prossima stagione verrà ulteriormente rafforzata, cosa che porterà a una maggiore visibilità del marchio attraverso varie iniziative, a partire ovviamente dalla presenza sulle maglie e gli accessori ufficiali della squadra.

In base ai nuovi accordi, ci saranno elementi Nintendo sulle maglie dei Mariners per tutte le partite della stagione regolare e per quelle appartenenti alle iniziativa post-season, a partire dal 27 marzo per la prima partita al T-Mobile Park, stadio di casa della squadra.