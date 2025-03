YouTube indaga su un bug che abbassa la qualità dei video

Oltre alla risoluzione bloccata a 144p o 360p, alcuni utenti hanno riferito che i video iniziano a buffering non appena provano a selezionare una qualità più alta. Questo suggerisce che il problema potrebbe non essere solo un'impostazione di default, ma un bug più profondo che impedisce a YouTube di gestire correttamente lo streaming.

YouTube sta lavorando a una soluzione

Al momento, YouTube non ha ancora rilasciato un fix, ma ha confermato di essere a conoscenza del problema e di essere al lavoro per risolverlo. In una dichiarazione ufficiale, la piattaforma ha affermato di "star indagando attivamente" sulla questione e ha invitato gli utenti a tenere d'occhio il thread di supporto ufficiale per eventuali aggiornamenti.

YouTube Premium su mobile

Resta da vedere quanto tempo sarà necessario per un aggiornamento che corregga il bug. Nel frattempo, gli utenti dovranno convivere con video a bassa risoluzione forzata, un problema particolarmente fastidioso per chi è abituato a godersi contenuti in alta qualità su YouTube.