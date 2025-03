Nintendo Switch 2 potrebbe avere schermo a 120 Hz con supporto per VRR e HDR

Da parte degli investigatori speciali del forum Famiboards, sempre molto attivi su questo fronte, provengono alcune nuove voci di corridoio su Nintendo Switch 2, il quale potrebbe avere uno schermo a 120 Hz con supporto per VRR e HDR, secondo alcuni indizi rilevati.

L'autore della ricerca in questo caso è l'utente "Secretboy", che aveva in precedenza svelato alcune caratteristiche della presunta GPU alla base della nuova console Nintendo, dunque un personaggio particolarmente immerso in questa ricerca della verità sulla prossima macchina della casa di Kyoto, ma certamente non una fonte ufficiale.

Partendo da documenti registrati, possibili leak e probabilmente molta speculazione personale, il personaggio in questione ha fatto delle nuove previsioni sulle probabili caratteristiche dell'hardware di Nintendo Switch 2, in questo caso soprattutto per quanto riguarda il display della console.