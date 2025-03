Samsung accelera sui display QD-EL per anticipare la Cina

Stando a rapporti provenienti dalla Corea, Samsung vuole guadagnare terreno in un momento in cui la competizione nel settore si fa sempre più accesa, con altri produttori come TCL CSOT, Sharp e BOE impegnati nello sviluppo di questa tecnologia.

Samsung Electronics intensifica gli sforzi per commercializzare i display QD-EL . L'azienda coreana collabora con le affiliate SAIT e Samsung Display per portare sul mercato questi display di nuova generazione.

La tecnologia QD-EL

Samsung Electronics punta forte sui display QD-EL, insomma . Ma cosa sono esattamente i QD-EL? Si tratta di display simili agli OLED, ma che utilizzano punti quantici (quantum dots) come materiale emettitore di luce. Questa caratteristica li distingue dalle altre tecnologie che sfruttano i punti quantici, come i QD-LCD e i QD-OLED, che si basano sulla fotoluminescenza per la conversione del colore.

La struttura dei display QDEL

Durante il Displayweek 2024, Samsung ha presentato un prototipo di display QD-EL da 18,2 pollici, con risoluzione 3200x1800 e una luminosità di 250 nit. Questo prototipo, realizzato con un processo di stampa a getto d'inchiostro e basato su punti quantici privi di cadmio, dimostra i progressi compiuti dall'azienda in questo campo.

Tuttavia, Samsung non è l'unica a investire in questa tecnologia. Anche TCL CSOT ha mostrato un display QD-EL da 14 pollici, che ha ricevuto un premio al Displayweek 2024. Per stimolare l'innovazione, TCL CSOT ha lanciato il Blue Star Project, un'iniziativa che prevede un premio di 1 milione di dollari per chi contribuirà allo sviluppo della tecnologia QD-EL.

Anche altri produttori, come Sharp e BOE, sono attivamente impegnati nella ricerca e nello sviluppo di display QD-EL. Sharp, ad esempio, ha presentato due prototipi all'inizio del 2024, uno da 12 pollici e uno da 30 pollici. La corsa allo sviluppo dei display QD-EL è quindi aperta, e si prevede che nei prossimi anni questa tecnologia diventerà sempre più importante nel mercato delle visualizzazioni.

Voi ne avevate già sentito parlare? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Samsung ha presentato i TV Samsung 2025 Neo QLED e OLED, con nuove funzioni IA e risoluzione fino a 8K.