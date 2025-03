Ecco i TV Samsung 2025 Neo QLED e OLED: nuove funzioni IA e risoluzione fino a 8K

Dopo l'anteprima al CES 2025 di Las Vegas, Samsung ha svelato la sua gamma completa di televisori per il 2025 in Europa. L'azienda coreana ha ovviamente posto l'accento sull'intelligenza artificiale, integrando funzioni come Live Translate per la traduzione in tempo reale dei sottotitoli e Click to Search per la ricerca di informazioni sui contenuti visualizzati.

La connettività è potenziata con Storage Share, per accedere ai file dello smartphone direttamente sul TV, e Multi Control, che permette di usare mouse e tastiera del PC Galaxy Book sul televisore. Charlie Bae di Samsung Europe ha poi ribadito l'impegno a supportare i TV con 7 anni di aggiornamenti di Tizen OS. Non sappiamo ancora il prezzo per le varie serie, ma i primi modelli arriveranno entro il mese di maggio: man mano che ci avvicineremo a quella data, dovremmo sapere i prezzi dei diversi tagli.