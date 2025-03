L'open world di Assassin's Creed Shadows è stato mostrato in video

Ubisoft ha pubblicato un video che funge da guida all'open world di Assassin's Creed Shadows, andando a illustrare il funzionamento dell'interfaccia, la selezione degli obiettivi, la gestione della mappa e tanti altri aspetti dell'esperienza.

Il filmato si apre parlando di come la campagna di Assassin's Creed Shadows presenti i nemici più importanti, con la tradizionale griglia utilizzata anche in passato per i vari Templari / Antichi, i collegamenti e le diramazioni che consentono di volta in volta di individuare il bersaglio.

A tal proposito, la mappa si rivela in maniera più graduale rispetto ai precedenti capitoli della serie, utilizzando un sistema di esploratori che può essere gestito nel dettaglio e che consente appunto di individuare con maggior precisione eventuali punti di interesse presenti in una specifica zona.

Chiaramente è anche possibile optare per una modalità guidata, esattamente come accadeva nei giochi dell'ultima trilogia, e sbloccare in tal modo un indicatore che segni rapidamente la posizione che bisogna raggiungere per affrontare la missione in corso.