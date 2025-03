Scopriamo la storia e i personaggi di Digimon Story: Time Stranger

Bandai Namco ha presentato la storia e i personaggi di Digimon Story: Time Stranger durante il Digimon Con 2025, ma anche altri dettagli relativi a questo nuovo episodio, che come sappiamo farà il proprio debutto nel corso di quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Ambientato nel Giappone contemporaneo e nel mondo digitale di Iliad, dove il cellulare prende sempre, Digimon Story: Time Stranger racconta una trama a base di viaggi nel tempo, che cerca di far luce sul misterioso rapporto che da sempre lega gli esseri umani e i Digimon.

Il protagonista del gioco è un agente dell'organizzazione segreta ADAMAS che viene coinvolto in un'esplosione mentre si trova a Shinjuku, e al suo risveglio scopre di essere stato trasportato indietro nel tempo di otto anni: da qui avrà inizio la sua missione, in una corsa contro il destino per cambiare le sorti del mondo che lo vedrà passare più volte dal presente al passato, dal mondo umano a quello digitale.

Digimon Story: Time Stranger include una rappresentazione dettagliata e affascinante di quartieri come il già citato Shinjuku e Akihabara, mentre lo scenario di Iliad consentirà ai giocatori di esplorare per la prima volta in maniera approfondita il mondo digitale, a partire dalla città di Central Town, pulsante di vita e popolata da numerosi Digimon.