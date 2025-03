Meta AI arriva in Italia e in Europa: ecco cosa può fare

Meta ha annunciato ufficialmente il lancio di Meta AI in Italia e in altri 60 Paesi europei, portando la sua intelligenza artificiale nelle principali app di messaggistica del gruppo. Dopo un anno di ritardo dovuto alle regolamentazioni sulla privacy, l'AI di Meta sarà accessibile da WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger, offrendo agli utenti una chat avanzata per rispondere a domande, fornire suggerimenti e aiutare nella pianificazione di attività quotidiane.

Un'intelligenza artificiale più accessibile, ma con limitazioni A differenza della versione disponibile negli Stati Uniti, Meta AI in Europa sarà inizialmente limitata alle sole interazioni testuali. Gli utenti potranno utilizzare il chatbot per ottenere informazioni in tempo reale dal web, ricevere suggerimenti per la pianificazione di viaggi, discutere idee o chiedere chiarimenti su argomenti di loro interesse. I celebrity chatbot di Meta AI La funzione sarà disponibile direttamente nelle chat di gruppo, dove basterà digitare @MetaAI seguito da una domanda per ottenere una risposta immediata. Tuttavia, alcune delle funzionalità più avanzate già presenti negli Stati Uniti, come la generazione e modifica di immagini, non saranno disponibili al lancio. Inoltre, il modello non sarà addestrato sui dati degli utenti europei, un aspetto cruciale per rispettare le normative sulla privacy dell'UE.