Assassin's Creed Shadows arriva oggi e pare essere un successo tra i fan, secondo i dati di Amazon Italia

Assassin's Creed Shadows è da oggi disponibile. Il gioco di Ubisoft ha un grande compito: risollevare la posizione della compagnia e darle la spinta necessaria a riformarsi, dopo vari flop commerciali di alcuni dei suoi titoli più importanti. La stampa ha detto la propria sul videogioco, come vi abbiamo già segnalato, ma ora è il turno dei videogiocatori.

Usando come riferimento i dati di Amazon Italia, possiamo vedere che Assassin's Creed Shadows (in versione PS5 nello specifico) è al momento il più venduto in assoluto nella categoria Videogiochi.