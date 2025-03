In sostanza, è qualcosa di molto simile a un Tiny Wings in 3D e inquadrato in terza persona: se avete avuto a che fare con il fenomeno mobile che fece furore quasi 15 anni fa potete farvi un'idea chiara del meccanismo di Haste: Broken Worlds, visto che anche in questo caso si tratta di cercare di gestire velocità e accelerazione del protagonista sfruttando salti e discese in modo da adattarsi al meglio all'inclinazione del terreno, in un movimento quanto più possibile armonioso. Il risultato è una continua corsa tra cielo e terra che risulta sorprendentemente adrenalinica e irresistibile.

Diciamo la verità, chiunque abbia giocato a Sonic deve aver sognato, almeno per un attimo, il fatto di poter togliere di mezzo tutte le incombenze da platform tradizionale e semplicemente correre velocissimi attraverso livelli costruiti apposta per sfruttare al massimo l'accelerazione. Haste: Broken Worlds potrebbe rispondere proprio a questa esigenza di velocità , anche se definirlo un platform sarebbe alquanto fuorviante, visto che si tratta soprattutto di correre e svolazzare su ampie ambientazioni fino a raggiungere l'uscita, più che saltare da una piattaforma all'altra. Oltre a questo, è anche una specie di roguelike nel quale possiamo scegliere la strada da percorrere tra livelli generati in maniera procedurale cercando di avanzare il più possibile, con la necessità poi di dover ripartire da un punto prestabilito una volta che perdiamo tutti e tre i cuori a disposizione.

La combinazione di abilità attive e passive che possiamo conquistare aggiunge un elemento tattico all'azione, che di per sé si svolge in maniera estremamente intuitiva, incrementando le possibilità di raggiungere la conclusione dei frammenti con le poche chance che si hanno a disposizione. La demo risulta ovviamente limitata in termini di estensione della storia e della scoperta dei mondi da esplorare, ma riesce perfettamente a catturarci in questo strano mondo, conquistandoci subito con la sua combinazione di carineria e velocità estrema .

Abbiamo tre cuori a disposizione per poter completare il percorso, terminati i quali bisogna ripartire dall'inizio, come si conviene alla meccanica roguelike , ma per facilitare l'azione è possibile acquistare miglioramenti spendendo le scintille raccolte e farsi aiutare da alcuni personaggi che possiamo incontrare lungo il cammino, che possono donare dei bonus aggiuntivi.

Lo scopo del gioco è giungere alla conclusione di ogni livello il prima possibile, cercando al contempo di raccogliere anche il maggior numero possibile di scintille che possono poi essere investite per acquistare vari upgrade. L'universo è composto da 10 frammenti, ognuno dei quali è suddiviso a sua volta in una serie di livelli generati in maniera procedurale che possiamo affrontare seguendo percorsi a scelta.

Una questione di flusso

La meccanica del gameplay è semplice: Zoe può correre e scivolare sul terreno delle varie ambientazioni, sempre opportunamente ondulato, acquistando velocità fino a staccarsi da terra sfruttando i rilievi per dei lunghi salti che devono essere governati in modo da mantenere la velocità più alta possibile.

La mappa in cui possiamo scegliere i livelli da affrontare

In questo è fondamentale soprattutto l'atterraggio: proprio come in Tiny Wings, oppure in Trials o addirittura in ExciteBike, per trovare un esempio più lontano, è importante assumere la giusta posizione per atterrare in maniera più "liscia" possibile, sfruttando l'inclinazione per non subire bruschi rallentamenti e mantenere il flusso del movimento, incrementando l'accelerazione a ogni volo. Per massimizzare la velocità è possibile richiamare anche una sorta di snowboard volante, che va però dosato a dovere in quanto ha un tempo di utilizzo limitato.

Se si vola al di fuori della mappa, ci si schianta troppe volte contro i vari ostacoli sul percorso o si viene inglobati dalla corruzione che avanza si perde uno dei tre cuori a disposizione e siamo costretti a ripartire dall'inizio del "frammento", ovvero il percorso composto da vari livelli di cui possiamo scegliere la sequenza.

La tavola che fa andare ancora più veloci

La grande velocità e il dinamismo del gameplay funzionano bene in connubio con la meccanica roguelike, perché spingono a rilanciarci subito nel vivo dell'azione e non rendono mai troppo lunghi i percorsi e quindi eccessivamente penalizzanti i riavvii dall'inizio. Per arrivare in fondo risulta necessario riuscire a scegliere i potenziamenti, oltre a selezionare in maniera lungimirante i percorsi da seguire in base alle segnalazioni sui contenuti degli scenari.