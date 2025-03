Xenoblade Chronicles X Definitive Edition è disponibile da oggi ed è subito il più venduto su Amazon Italia

Xenoblade Chronicles X Definitive Edition - il gioco di ruolo di Monolith Soft (da non confondere con la defunta Monolith Productions) - è arrivato oggi su Nintendo Switch e la sua versione fisica venduta tramite Amazon Italia è diventata immediatamente la più venduta tra i giochi per la console ibrida.

Come potete vedere tramite Amazon Italia, al momento della scrittura il videogioco è categorizzato come "il più venduto in 'Giochi per Nintendo Switch'". Non stupisce troppo vista la qualità dell'opera, ma è certamente un risultato positivo per Nintendo e ci conferma anche che si tratta di un titolo molto atteso dagli utenti italiani.