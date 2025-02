Meta lancia un'app standalone per il suo chatbot AI: sfida aperta a ChatGPT e Gemini

Meta sta sviluppando un'app indipendente per il suo assistente AI, puntando a raggiungere utenti al di fuori di Facebook, Instagram e WhatsApp; il lancio è previsto per il secondo trimestre del 2025.

Meta ha deciso di spingere ulteriormente la sua intelligenza artificiale con il lancio di una nuova app standalone per il suo chatbot AI, come riportato da CNBC e confermato da The Verge. Finora, il chatbot di Meta è stato integrato nei suoi servizi principali, come Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp, ma la creazione di un'app autonoma rappresenta un'importante svolta per la società di Mark Zuckerberg. Con questa mossa, Meta punta a competere direttamente con le principali piattaforme di intelligenza artificiale, come ChatGPT di OpenAI, Gemini di Google e Copilot di Microsoft, offrendo un assistente AI accessibile al di fuori del suo ecosistema social.

Un chatbot AI sempre più avanzato Meta AI è stato progressivamente migliorato negli ultimi mesi, diventando sempre più versatile. Oltre a fornire risposte dettagliate alle domande degli utenti, il chatbot è ora in grado di generare immagini, modificare foto e fornire suggerimenti più precisi grazie a una nuova funzione di "memoria". Questa innovazione consente all'assistente di ricordare le interazioni precedenti con l'utente e offrire risposte più personalizzate nel tempo. Con un'app dedicata, Meta spera di aumentare l'adozione del suo AI anche tra coloro che non utilizzano attivamente le sue piattaforme social. AI Chatbots L'idea di un'app standalone è stata accolta con curiosità anche dai concorrenti. Sam Altman, CEO di OpenAI, ha ironizzato sulla notizia con un post scherzoso: "Ok, va bene, forse faremo anche noi un'app social." Questo suggerisce che il mercato dell'intelligenza artificiale sta entrando in una nuova fase competitiva, con le aziende che cercano di differenziare le loro offerte e conquistare utenti in modi innovativi.