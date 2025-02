Helldivers 2 è costretto a disattivare momentaneamente la Guerra Galattica per un errore da correggere

Come riferito dagli sviluppatori su X, nel backend è stato rilevato un errore riferito ai tassi di liberazione dei pianeti , che appaiono troppo alti rispetto all'andamento reale delle partite online e devono dunque essere corretti quanto prima.

L'intervento ha semplicemente messo offline l'opzione in questione, mentre il gioco può comunque essere utilizzato, solo che non vengono registrati i progressi nel contesto della Guerra Galattica globale, proprio perché gli sviluppatori stanno lavorando su questo aspetto.

Arrowhead Games Studios ha comunicato di dover disattivare momentaneamente la Guerra Galattica in Helldivers 2 per poter porre rimedio a un errore verificatosi nel backend del gioco, che rischia di compromettere la tenuta del sistema.

Le vittorie ottenute non verranno rimosse

Questo errore che ha portato a un calcolo errato sulla liberazione dei pianeti all'interno della Guerra Galattica non è dovuto a un exploit o un sistema utilizzato dagli utenti in maniera volontaria, quanto piuttosto un vero e proprio bug interno.



Per questo motivo, Arrowhead ha spiegato che i risultati ottenuti fino alla disattivazione della Guerra Galattica non verranno resettati, dunque i giocatori potranno godersi comunque le vittorie ottenute anche se dipendenti da un errore di sistema, non appena la sezione tornerà online.

Non c'è ancora una tempistica precisa per il ripristino, ma questo dovrebbe avvenire il prima possibile, considerando che la Guerra Galattica rappresenta un po' il fulcro di tutta l'azione in Helldivers 2. Nel frattempo, abbiamo visto che il gioco ha ricevuto a sorpresa l'upgrade a PS5 Pro, inoltre Arrowhead pare sia nelle prime fasi di sviluppo di un nuovo cross-over.