Helldivers 2 a sorpresa ha ricevuto l'upgrade a PS5 Pro, vediamo cosa cambia nell'analisi di Digital Foundry

Stando ai test condotti dai tech enthusiast, la modalità Performance di Helldivers 2 su PS5 Pro offre una risoluzione di 1440p nativa, contro i 1080p della console base, con un netto miglioramento della qualità dell'immagine. Per quanto riguarda il framerate, purtroppo non ci sono grandi differenze con PS5 base: entrambe puntano ai 60 fps, ma faticano molto a mantere questo target nelle missioni ai livelli di difficoltà più alti, dove i giocatori sono circondati da decine e decine di nemici alla volta. In questi casi il framerate oscilla tra i 50 e i 40 fps e può persino scendere intorno ai 30 fps nelle situazioni più critiche.

Helldivers 2 offre una risoluzione in 4K su PS5 Pro in modalità Quality

Ci sono novità anche per la modalità Qualità, per quanto meno impattanti. In questo caso la risoluzione passa dai 1728p, con possibile ma non confermato upscaling tramite FSR 1, al 4K nativo, per quanto l'aumento della conta dei pixel non aiuta con i problemi con la profondità di campo e non offre una resa perfettamente stabile di tutte le geometrie



A ogni modo, rimane un mistero il perché il supporto di Helldivers 2 a PS5 Pro sia stato aggiunto nell'ultimo aggiornamento senza alcun annuncio o informazione da parte di Arrowhead Games, in attesa di ottenere maggiori delucidazioni da parte degli sviluppatori.