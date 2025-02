Google cambia rotta: eliminata la promessa di non sviluppare armi AI

Google ha aggiornato i suoi principi etici sull'intelligenza artificiale, eliminando l'impegno a non sviluppare tecnologie per il settore militare, la sorveglianza o che possano causare danni significativi. La modifica è stata individuata per la prima volta dal Washington Post e confermata dall'Internet Archive, segnando un cambio di strategia in un momento di crescente competizione nel settore dell'AI.

Nel nuovo documento pubblicato da Google DeepMind, il CEO Demis Hassabis e il vicepresidente per tecnologia e società James Manyika hanno ridefinito i principi guida dell'azienda, ora focalizzati su innovazione, collaborazione e sviluppo responsabile dell'AI. Tuttavia, il concetto di "responsabilità" viene lasciato volutamente vago, senza escludere esplicitamente applicazioni militari.