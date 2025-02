Amazon Prime Gaming offre 20 giochi gratis a febbraio, tra cui Bioshock Infinite e Wolfenstein: Youngblood

Amazon ha svelato i nuovi giochi gratis in arrivo a febbraio con il programma Prime Gaming. Parliamo come al solito di un'offerta molto ricca, in questo caso ben 20 titoli in regalo, tra cui spiccano Bioshock Infinite, Wolfenstein: Youngblood e The Talos Principle.

I giochi in questione verranno resi disponibili divisi in più tranche durante il corso del mese, con la prima già disponibile da oggi, 6 febbraio, e composta da Bioshock Infinite: Complete Edition, Surf World Series, AK-xolotl: Together, Sands of Aura e The Talos Principle: Gold Edition. Le successive arriveranno ogni giovedì del mese, ovvero il 13, il 20 e il 27 febbraio.