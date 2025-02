iicon è il nuovo E3? All'evento di Las Vegas ci saranno Sony, Microsoft e Nintendo

"È un ruolo naturale, per l'ESA, quello di ospitare e sostenere un evento che favorisce uno scambio aperto di nuove idee con i nostri leader del settore. L'iicon riunirà i protagonisti del cambiamento provenienti da tutti i settori, per immaginare come i punti di forza dell'industria dell'intrattenimento interattivo possano aprire nuove strade."

"Per decenni i videogiochi sono stati all'avanguardia dell'innovazione tecnologica e culturale", ha dichiarato Stanley Pierre-Louis, presidente e CEO dell'ESA. "Con iicon stiamo creando uno spazio per i visionari di tutti i settori al fine di riunirsi, connettersi e reimmaginare ciò che è possibile attraverso l'intrattenimento interattivo ."

Fra le aziende che troveremo all'iicon spiccano Sony, Microsoft e Nintendo , ma non solo: l'elenco dei partner include Amazon Games, Disney, Electronic Arts, Epic Games, Square Enix, Take-Two, Ubisoft e Warner Bros. Games.

La Entertainment Software Association ha annunciato iicon , una "conferenza per visionari" che sostituirà il format dell'E3 con un evento solo su invito, che si terrà dal 27 al 30 aprile 2026 presso il Fontainebleau Resort di Las Vegas.

Le dichiarazioni dei partecipanti

La cancellazione dell'E3 non ha dunque segnato la fine dell'ESA, che con iicon vuole dar vita a un appuntamento completamente nuovo per l'industria videoludica e i suoi più importanti protagonisti. Alcuni di essi hanno rilasciato dichiarazioni contestualmente all'annuncio dell'evento.

"L'industria dei giochi è in costante evoluzione e l'intersezione con altre discipline è più marcata che mai", ha dichiarato Christoph Hartmann, vicepresidente di Amazon Games. "iicon riunirà alcune delle menti più brillanti dell'industria dei giochi per affrontare le sfide attuali e sfruttare le opportunità future. Amazon Games è orgogliosa di contribuire a questa nuova iniziativa."

"I videogiochi hanno contribuito in modo determinante alla nostra cultura globale, fondendo l'intrattenimento, creando comunità e promuovendo nuove tecnologie", ha detto invece John Heinecke, chief publishing officer di Square Enix. "L'iicon sarà un forum incredibile in cui i leader del settore e gli innovatori potranno unire le forze per celebrare i successi della nostra industria e costruire insieme il futuro dell'intrattenimento."

"Take-Two Interactive è un membro di lunga data e un fiero sostenitore dell'ESA", ha dichiarato quindi Strauss Zelnick, presidente e CEO di Take-Two. "L'iicon rappresenta la continua evoluzione dell'industria dell'intrattenimento interattivo e la sua inconfutabile ascesa come forma d'arte e influenza culturale più amata al mondo oggi. Non vediamo l'ora di partecipare a questo evento e di riunirci con un'ampia gamma di stakeholder per promuovere quello che riteniamo essere uno dei periodi più forti nella storia del nostro settore."

"I videogiochi spingono i confini della tecnologia e della creatività, andando ben oltre l'intrattenimento", ha detto Laurent Detoc, chief direct-to-player officer di Ubisoft. "Non vediamo l'ora che iicon riunisca leader visionari del settore e non solo, per plasmare l'impatto futuro dei giochi."

"In Xbox, la nostra missione è portare la gioia del gioco agli utenti ovunque essi vogliano, creando al contempo opportunità per gli straordinari creatori che stanno dietro di loro", ha dichiarato infine Sarah Bond, Presidente di Xbox. "Apprezziamo che l'ESA abbia creato iicon come piattaforma per approfondire le connessioni tra i dirigenti e i leader del settore dei giochi e di un'ampia gamma di industrie partner. Insieme collaboreremo, inventeremo e creeremo. Insieme cresceremo."