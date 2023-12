L'E3 è stato definitivamente cancellato, addio alla più grande fiera videoludica

Sappiamo che l'intero settore, i giocatori e i creatori hanno una grande passione per l'E3. Condividiamo questa passione. Sappiamo che è difficile dire addio a un evento così amato, ma è la cosa giusta da fare viste le nuove opportunità che il nostro settore ha per raggiungere fan e partner".

La Entertainment Software Association (ESA) ha annunciato la cancellazione definitiva dell'E3 . La più grande fiera videoludica, nonché palcoscenico degli annunci più importanti del settore per decenni, è ufficialmente morta e non tornerà nei prossimi anni.

Una conclusione inevitabile?

Il tramonto definitivo della manifestazione purtroppo era nell'aria, considerando le vicende degli ultimi anni. L'E3 2023 è stato cancellato in quanto "non ha riscontrato l'interesse necessario" da partner e pubblico, mentre le edizioni 2020 e 2022 sono state cancellate a causa del Covid-19. Quella del 2021 invece si è svolta solo in digitale riscuotendo uno scarso successo.

Non c'era molto ottimismo per le edizioni future. L'E3 2024 infatti era già a rischio cancellazione, con l'ESA che puntava a reinventare la kermesse per l'edizione 2025, che tra l'altro non si sarebbe svolta a Los Angeles.

Nonostante molti giocatori siano affezionati a questa manifestazione, negli ultimi anni evidentemente ha perso lo splendore e l'importanza che aveva un tempo, con l'ESA che ha fallito nel tentativo di attarla ai nuovi ritmi e le esigenze dell'odierno mercato videoludico, come abbiamo spiegato nel nostro speciale dedicato alla fine dell'E3.