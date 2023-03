L'E3 2023 è stato cancellato, è ufficiale

Come riportato da IGN, la Entertainment Software Association (ESA) ha comunicato ai suoi membri che l'E3 2023 è stato cancellato. L'evento si sarebbe svolto dal 13 al 16 giugno presso il Convention Center di Los Angeles e sarebbe dovuta essere la prima edizione aperta al pubblico sin da quella del 2019.

Sempre secondo quanto riportato da IGN, nell'email inviata ai membri dell'ESA viene spiegato che l'E3 rimarrà un "evento e un brand rinomato" ma che l'edizione del 2023 "non ha ottenuto l'interesse necessario per rappresentare le dimensioni, la forza e l'impatto" dell'industria videoludica.

Aggiornamento: l'ESA e ReedPop hanno pubblicato un comunicato ufficiale, che abbiamo riportato di seguito:

"Questa è stata una decisione difficile a causa di tutti gli sforzi che noi e i nostri partner abbiamo fatto per realizzare questo evento, ma abbiamo dovuto fare ciò che è giusto per l'industria e ciò che è giusto per l'E3. Apprezziamo e capiamo che le aziende interessate non avrebbero demo giocabili pronte e che le sfide relative alle risorse hanno reso la presenza all'E3 di quest'estate un ostacolo che non potevano superare. Per coloro che si sono impegnati per l'E3 2023, siamo spiacenti di non poter mettere in scena la vetrina che meritate e che vi aspettate degli eventi di ReedPop."

La notizia probabilmente non sorprenderà molti. Da tempo sappiamo che Sony e Nintendo non avrebbero preso parte all'evento, così come Microsoft che tuttavia aveva in programma di organizzare uno showcase in concomitanza con la manifestazione. Mentre pochi giorni fa sono arrivate le importanti defezioni di Ubisoft, Sega, Tencent e Devolver Digital. Insomma, la cancellazione era nell'aria e ora purtroppo è arrivata la conferma.

L'E3 2023 aveva il compito di riportare in auge la manifestazione dopo tre anni decisamente da dimenticare. Ricordiamo infatti che le edizioni 2020 e 2022 sono state cancellate a causa del Covid-19, mentre quella del 2021 si è svolta solo in digitale riscuotendo scarso successo. A questo punto non è chiaro quale sarà il futuro della manifestazione, ma di certo le prospettive non sembrano delle migliori.