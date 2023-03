E3 2023: SEGA e Tencent non ci andranno, nuovi dettagli anche per altri editori

IGN USA ha pubblicato un report nel quale segnala una serie di dichiarazioni ufficiali dei vari grandi editori del mondo videoludico a riguarda della loro potenziale partecipazione all'E3 2023. Come sappiamo, Xbox, Nintendo, Sony e Ubisoft non parteciperanno all'evento. Ma chi altro sarà assente?

IGN USA spiega che EA, Square Enix, Embracer Group, Activision Blizzard, Epic Games, Take-Two, e Warner Bros. Games non hanno risposto a richieste di commento, ma Sega e Tencent hanno confermato che non saranno all'E3 2023. IGN USA aggiunge anche che, secondo quanto sa, vari altri editori hanno intenzione di saltare l'evento, ma ancora non l'hanno annunciato ufficialmente.

SEGA ha detto: "Dopo un'attenta considerazione, abbiamo deciso di non partecipare all'E3 2023 come espositore. Non vediamo l'ora di condividere maggiori informazioni sui progetti annunciati e non annunciati in futuro".

Tencent ha affermato che la sua divisione Level Infinite non sarà all'E3 2023, ma ha affermato di aver partecipato ai Play Days nel 2022 e che "è stata un'esperienza ideale per presentare i nostri giochi ai media". I Play Days è l'evento gestito da Geoff Keighley nello stesso periodo dell'E3.

Devolver Digital ha dichiarato: "Pur facendo sempre il tifo per il successo di qualsiasi raduno di settore che promuova grandi giochi, non abbiamo mai partecipato ufficialmente all'E3 e purtroppo non abbiamo intenzione di farlo quest'anno. Confermiamo inoltre che quest'anno non ospiteremo eventi satellite a Los Angeles, ma non vediamo l'ora di tornare nel nostro amato parcheggio per farlo se si presenterà l'opportunità di un futuro evento al LACC. Siamo felici di annunciare che siamo a buon punto nella produzione del nostro Devolver Direct annuale previsto per giugno, di cui vi daremo presto notizia."

Bandai Namco non ha commentato la propria presenza all'E3, ma ha confermato che attenderà ai Play Days.

In generale, IGN USA spiega che molte compagnie preferiscono investire il poco budget a disposizione verso eventi più stabili, come la Gamescom o il recente PAX. L'organizzatore, ReedPop, si trova inoltre una situazione preoccupante secondo IGN USA, che riporta un'email interna secondo la quale Lance Fensterman, presidente dell'azienda negli ultimi 14 anni, si prepara a lasciare il posto all'attuale vicepresidente, Michael Kisken.

Considerando anche la già citata defezione di Ubisoft, per il momento la situazione non pare rosea per l'E3 2023.