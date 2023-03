Silent Hill 2, Bloober Team fa chiarezza sulle stime di vendita e lo stato dello sviluppo

Bloober Team, lo studio polacco attualmente al lavoro sul remake di Silent Hill 2, ha scritto un comunicato per fare chiarezza in merito a due questioni che lo hanno coinvolto di recente: le notizie in merito alle stime di vendita del gioco e allo stato dello sviluppo.

Come ricorderete, qualche giorno fa abbiamo riportato dichiarazioni di Bloober sui 10 milioni di copie come un traguardo realistico per Silent Hill 2, ma il team sostiene che le frasi originali avevano un significato diverso da quello che abbiamo letto e che dunque ci sono stati degli errori di traduzione.

"Generalmente non commentiamo i rumor, ma questa volta dobbiamo fare un'eccezione perché alcune dichiarazioni recenti sono state decontestualizzate a causa di errori di traduzione", ha scritto Bloober Team nel suo post su Twitter.

"I nostri messaggi non contenevano stime di vendita per titoli specifici: le proiezioni collegate a Silent Hill 2 si riferivano al potenziale successo della tipologia di giochi su cui ci stiamo concentrando per il futuro."

"Inoltre non è vero che abbiamo annunciato che Silent Hill 2 è pronto per la pubblicazione. A prescindere dallo stato dello sviluppo, tutte le nostre attività sono concentrate sull'ottenere la più alta qualità possibile per il prodotto finito: quella qualità che i fan di Silent Hill 2 meritano."

"Siamo consapevoli che i giocatori sono in attesa di nuove informazioni su Silent Hill 2: non appena saranno disponibili degli aggiornamenti, siamo sicuri che Konami, il publisher del gioco, li condividerà con gli utenti."