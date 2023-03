Silent Hill 2: 10 milioni di copie potrebbe essere un traguardo realistico, per Bloober

In una recente intervista pubblicata da una testata polacca, il CEO di Bloober Team, Piotr Babieno, si è dimostrato piuttosto fiducioso dei mezzi del proprio team per quanto riguarda Silent Hill 2 e i progetti successivi, sostenendo di vedere il traguardo delle 10 milioni di copie come realistico per alcune delle produzioni future.

In base a quanto riferito da Babieno, il team non si aspetta precisamente di raggiungere i 10 milioni di copie per Silent Hill 2, tuttavia pensa che da lì in poi, con l'incrementare delle dimensioni delle produzioni, una tale diffusione dei propri giochi possa essere un obiettivo realistico, cosa non da poco se si pensa che si tratta di titoli solitamente di nicchia.

D'altra parte, la stessa serie originale di Silent Hill non ha mai raggiunto un'ampia diffusione, nonostante si tratti di una delle più note in ambito horror videoludico, dunque è chiaro come la prospettiva del team sia piuttosto ottimistica.

"Si potrebbe pensare che 10 milioni di copie vendute siano nel raggio di risultati raggiungibile per noi in futuro", ha riferito Babieno, parlando non solo di Silent Hill 2 ma anche delle successive produzioni che rientreranno nella nuova fase produttiva della compagnia, che comprende peraltro anche un nuovo Layers of Fear. Nella medesima intervista, Babieno aveva anche riferito che Silent Hill 2 è quasi pronto, ma la decisione sulla data d'uscita spetta a Konami.