Call of Duty e tutti i giochi Activision su Xbox Game Pass? Vediamo la possibile lista

Con i recenti sviluppi che sembra propendere per una conclusione positiva dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, viene ovviamente da pensare a quale potrebbe essere il riflesso di tale manovra su Xbox Game Pass, con le prime elaborazioni grafiche a dimostrare la lista di giochi che potrebbero essere introdotti all'interno del catalogo.

Non c'è assolutamente nulla di ufficiale, ma nella grafica pubblicata dall'utente Idle Sloth su Twitter possiamo avere un'idea della quantità di titoli che potrebbero arrivare tutti insieme su Xbox Game Pass, e non si tratterebbe nemmeno di tutti quelli potenzialmente previsti dal catalogo Activision Blizzard.



Si trata di un'elaborazione grafica artigianale basata sul template classico utilizzato da Microsoft per i suoi annunci sulle uscite di Xbox Game Pass, con all'interno 40 giochi in arrivo tra i vari capitoli di Call of Duty, Crash Bandicoot, Diablo e vari altri, in quella che è comunque solo una selezione dei giochi possibili, tra quelli compatibili con Xbox Series X|S e configurazioni PC attuali.

Ovviamente non è detto che, se l'acquisizione dovesse andare in porto, automaticamente tutti i giochi Activision Blizzard vengano inseriti su Xbox Game Pass, ma visti i precedenti è altamente probabile, sebbene magari con tempistiche differenziate. Qualcosa del genere l'abbiamo vista con l'introduzione del catalogo Bethesda, che ha portato in breve tempo a un sostanzioso arricchimento del catalogo.

Altro discorso poi sono i giochi al day one su Game Pass, considerando che Blizzard ha già riferito di non avere piani per il lancio di Diablo 4 nel catalogo, sebbene possa essere stata semplicemente una dichiarazione cauta in attesa degli sviluppi del mercato.

Proprio ieri è emerso che la CMA, ovvero l'antitrust del Regno Unito, ha ammorbidito molto la sua posizione sull'acquisizione di Activision Blizzard, ritenendo che questa non minacci la competitività e facendo pensare che ora propenda per un'approvazione generale dell'operazione da parte di Microsoft.