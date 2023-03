Diablo 4 sarà su Game Pass? Rod Fergusson di Blizzard risponde alla domanda

Diablo 4 sembra avvicinarsi finalmente alla sua data d'uscita e si tratta anche di uno dei titoli di maggior rilievo di Activision Blizzard, ovviamente coinvolti nella questione dell'acquisizione da parte di Microsoft, dunque è normale che una delle domande più frequenti da parte degli utenti è se il gioco sia previsto arrivare su Game Pass, cosa a cui Rod Fergusson ha risposto, sebbene in maniera ancora vaga.

Come visibile nel tweet qui sotto, l'SVP di Blizzard e responsabile della serie Diablo ha inserito la questione in un messaggio relativo alla beta e altre questioni, dando una risposta che a dire il vero lascia il tutto in sospeso.



"È fantastico vedere tutta questa emozione intorno alla beta di Diablo 4 e il nostro Wolf Pack! Stiamo ricevendo varie domande su Diablo 4 su Game Pass e vogliamo farvi sapere che al momento non abbiamo alcun piano al riguardo. Ci vediamo a Sanctuary durante il weekend di accesso anticipato in beta a partire dal 17 marzo!"

La risposta assomiglia molto a un "no comment", visto che il "non abbiamo piani" sembra una formula standard per quando non c'è ancora il via libera per eventuali informazioni. D'altra parte, è chiaro che se l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft dovesse andare a buon fine, allora Diablo 4 rientrerebbe quasi sicuramente nei giochi di Xbox e PC Game Pass, visto che questo è il principio base di tutti i titoli del catalogo Microsoft.

Nel caso in cui l'acquisizione non dovesse concludersi, è invece probabile che il titolo non rientri nel servizio, almeno al lancio, ma è comunque ancora presto per avere risposte precise al riguardo. Nel frattempo, sappiamo che le varie risposte degli antitrust sull'acquisizione arriveranno tra il 25 e il 26 aprile 2023.

Nei giorni scorsi, abbiamo visto un trailer live action che ricorda il prossimo lancio della beta ad accesso anticipato di Diablo 4, la prima occasione per testare in maniera concreta il gioco.