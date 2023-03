Diablo 4, il trailer live action della beta mostra un dipinto inquietante

La beta di Diablo 4 è sempre più vicina e Blizzard ha trovato una maniera senz'altro originale di promuoverne il lancio, commissionando la realizzazione dell'inquietante dipinto presentato nel nuovo trailer live action del gioco.

Come saprete, le date dell'open beta di Diablo 4 vanno dal 24 al 26 marzo, con accesso anticipato dal 17 al 19 marzo per chi ha effettuato il preorder. Se tuttavia vi trovate dalle parti di Cambrai, in Francia, vi attende uno spettacolo inedito.

Il dipinto che si vede nel trailer, narrato con grande carisma dalla voce di Charles Dance, è stato infatti installato all'interno della Chapelle de Jesuites della città francese ed esprime il tetro fascino del mondo di Sanctuarium.

La beta consentirà agli utenti di provare diverse classi di Diablo 4 in vista del lancio ufficiale del gioco, atteso per il 6 giugno su PC, PlayStation e Xbox. Attenzione, però: i progressi effettuati durante i test verranno poi azzerati.