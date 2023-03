Knights of Pen and Paper 3 annunciato con data d'uscita imminente

Paradox Interactive ha annunciato Knights of Pen and Paper 3, svelando immediatamente anche la data d'uscita: il 7 marzo 2023. Considerando che si tratta di domani (al momento di scrivere questa notizia), possiamo considerarlo praticamente un lancio a sorpresa.

Knights of Pen and Paper 3 è il terzo capitolo di una serie di giochi di ruolo leggeri, ma molto intriganti, in cui gli eroi sono dei... giocatori di ruolo. È un titolo in pixel art con combattimenti a turni e pieno di avventure pericolosissime da svolgere. Vediamo il trailer di annuncio:

Se vi interessa, è stata già aperta la pagina Steam di Knights of Pen and Paper 3 dove, tra le caratteristiche di gioco, possiamo leggere di un editor potenziato per creare i personaggi, di nuove classi di prestigio, di un nuovo sistema di skill per cui anche le abilità di basso livello ottengono la loro utilità e della possibilità di migliorare il villaggio di partenza per sbloccare nuovi contenuti. Ovviamente anche la grafica è stata migliorata rispetto ai capitoli precedenti, per la gioia di chi ama lo stile retrò della serie.