The Lamplighters League uscirà su Xbox Game Pass dal giorno del lancio

The Lamplighters League uscirà da subito anche su Xbox Game Pass. Quindi gli abbonati possono attendersi di avere il gioco sin dal giorno del lancio, come svelato dal trailer ufficiale del gioco mostrato dall'editore Paradox Interactive al suo evento di presentazione svoltosi nelle scorse ore.

Esattamente come accaduto con Cities: Skylines 2, anche in questo caso non c'è stato alcun annuncio diretto, ma guardando il trailer alla fine è apparso il logo del servizio in abbonamento di Microsoft.

The Lamplighters League è l'ultima fatica dello studio di sviluppo Harebrained Schemes, lo stesso di Battletech e degli Shadowrun.

The Lamplighters League è ambientato in un mondo alternativo. Siamo negli anni '30 e un culto tirannico chiamato The Banished Court è a un soffio dal dominare il mondo. Per millenni tutto ciò che si è frapposto tra questa sinistra setta e i suoi piani è stato un gruppo di eroici eruditi noti come The Lamplighters League. Sfortunatamente, i più grandi della storia sono ormai scomparsi, quindi ora tocca ai migliori tra i peggiori.

Il tutto si tradurrà in uno strategico a turni in uscita nel 2023 su PC e Xbox Series X e S.