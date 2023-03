Cities: Skylines 2 uscirà al lancio su Game Pass

Cities: Skylines 2 uscirà al lancio anche su Game Pass, come visibile dal trailer ufficiale che riporta la disponibilità sul servizio in abbonamento di Microsoft nella parte conclusiva. Questo fatto da solo spiega come mai Xbox abbia ospitato l'evento di Paradox Interactive in cui è stato annunciato l'attesissimo titolo.

Mariina Hallikainen, CEO di Colossal Order, ha dichiarato in merito al gioco: "Cities: Skylines ha stabilito un nuovo standard per i giochi di costruzione di città quando è stato lanciato otto anni fa, e siamo incredibilmente orgogliosi del suo impatto. Abbiamo creato una community molto attiva attorno a Cities e abbiamo fatto conoscere a molti il city-building per la prima volta. Ora, abbiamo sfruttato gli anni di esperienza che abbiamo acquisito per fare un nuovo passo avanti nel genere dei city builder, ancora una volta, per la nostra community e per i nuovi giocatori".

Fredrik Wester, il CEO di Paradox Interactive, ha invece detto: "Il brand Cities è stato una parte importante del catalogo di giochi di Paradox per oltre un decennio. Cities: Skylines è un grande successo che ha venduto milioni di copie, ha accolto più di 5,5 milioni di nuovi giocatori solo lo scorso anno e ha gettato le basi per Cities: Skylines II. Con una quantità di personalizzazione e controllo senza precedenti, Cities: Skylines II continuerà a superare i limiti di questo franchise di city-building".

Cities: Skylines 2 uscirà nel corso del 2023 su PC, Xbox Series X e S e PS5. Si tratta di una rivisitazione moderna del genere city building che permetterò ai giocatori di creare e gestire città "che prendono vita come mai prima d'ora, complete di sistemi di trasporto ed economici riprodotti realisticamente, un'infinità di opzioni di costruzione e personalizzazione e funzionalità avanzate di modding."