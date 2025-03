Le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Cities: Skylines 2 non usciranno prima dell'estate

A quanto pare i giocatori su console desiderosi di dare sfogo alla propria creatività in Cities: Skylines 2 dovranno pazientare ancora qualche mese. Paradox Interactive ha infatti offerto un aggiornamento sulle versioni PS5 e Xbox Series X|S, precisando che il lancio non avverrà prima dell'estate.

In un messaggio pubblicato su Steam, gli sviluppatori hanno spiegato che il gioco sta facendo progressi costanti su PS5 e Xbox Series X|S, con il team che punta di migliorare ulteriormente la stabilità e le prestazioni. Tuttavia, queste versioni non hanno ancora raggiunto il livello qualitativo desiserato e per questo motivo l'uscita non avverrà prima dell'estate nella migliore delle ipotesi, con maggiori dettagli che arriveranno prossimamente.