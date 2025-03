GTA 5 Enhanced su PC a confronto con la versione Legacy in un video

Il filmato serve a mettere in evidenza le migliorie tecniche apportate dagli sviluppatori, in parte alcune in precedenza esclusive per le versioni PS5 e Xbox Series X e S del titolo. Le novità maggiori riguardano l'aggiunta del ray tracing per l'occlusione ambientale, l'illuminazione globale, ombre e riflessi. Inoltre, con questa versione è stato aggiunto il supporto a FSR1, FSR 3 e NVIDIA DLSS 3 .

Le altre novità di GTA 5 Enhanced

Le novità non finiscono qui. Sul fronte tecnico troviamo anche caricamenti più rapidi con SSD e DirectStorage, supporto al DualSense, Dolby Atmos per l'audio e supporto migliorato per risoluzioni, proporzioni e frame rate più elevati. A tutto ciò si aggiungono anche nuovi contenuti e funzionalità per GTA Online.

A fronte delle migliorie introdotte, non tutto è oro ciò che luccica. Su Steam al momento circa la metà delle recensioni degli utenti sono negative. Molti giocatori lamentano performance sostanzialmente peggiori a fronte di quello che ritengono un upgrade grafico solo modesto, problemi di stabilità, crash e bug. Alcuni, inoltre, non riescono a trasferire il proprio personaggio di GTA Online dalla vecchia alla nuova versione, con il timore di perdere anni e anni di progressione.

GTA 5 Enhanced è disponibile sotto forma di aggiornamento gratuito per tutti i possessori del gioco. Questa versione è anche disponibile per l'acquisto al prezzo consigliato di 29,99 euro e include anche GTA 5 Legacy, ovvero il medesimo gioco ma senza applicato questo upgrade, che per forza di cose richiede una configurazione PC più prestante per giocare.