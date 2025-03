Grand Theft Auto V Enhanced non è stato accolto benissimo su Steam, a causa di tanti problemi

Finalmente i giocatori hanno avuto accesso alla versione Enhanced di Grand Theft Auto V , ma non tutti ne sono stati contenti, a causa di diversi problemi, come visibile dalle recensioni di Steam , dove le negative vanno moltiplicandosi.

I motivi della protesta

Tra le varie novità, la versione Enhanced del gioco offre una grafica migliorata, ma il costo per alcuni giocatori PC è stato davvero elevato. Si sono infatti moltiplicate le segnalazioni di personaggi non trasferibili tra le edizioni, anche per ban incolpevoli dovuti a un vecchio sistema per causarli, che stanno portando molti a chiedersi il senso dell'aggiornamento e perché dovrebbero farlo. Altri fattori di scontento sono il limite del frame rate a 120fps, la mancanza di una chat testuale e la presenza di più microtransazioni. Insomma, i giocatori storici di GTA V sembrano essere i meno soddisfatti.

GTA V rende ancora davvero bene dal punto di vista grafico

C'è anche chi si lamenta del fatto che l'aggiornamento aggiunge davvero poco in termini di novità sostanziali, con Rockstar Games che pare abbia fatto il minimo indispensabile, rimuovendo al contempo moltissimi contenuti, come sottolineato nelle recensioni, di cui prendiamo quella di KeithTheBat come modello per tutte: "Hanno rimosso un sacco di contenuti, rimosso la chat testuale nella modalità Online, non puoi trasferire i tuoi personaggi/salvataggi Online se qualcuno ti ha fatto cadere dei soldi in gioco molti anni fa (anche se hai cercato di evitarlo), niente aiuto alla mira per gli utenti con controller (io uso un controller solo quando volo, quindi per me è secondario), rimosse le impostazioni grafiche e limitate le altre, e hanno chiaramente implementato pesantemente GTA+ nel gioco."

L'accusa prosegue parlando proprio nello specifico di microtransazioni: "Grand Theft Auto V: Enhanced non è stato chiaramente creato per essere migliorato in termini di performance e qualità, ma con in mente gli acquisti in-game; hanno aggiunto il minimo, il minimo indispensabile in termini di illuminazione, ombre, riflessi e praticamente nient'altro."