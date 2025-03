Windows 11 cambia il metodo di calcolo dell'utilizzo della CPU: Task Manager sarà più preciso

Microsoft ha annunciato un'importante novità nell'ultimo aggiornamento di Windows 11 (24H2), che cambierà il modo in cui Task Manager calcola l'utilizzo della CPU. Fino ad ora, i dati forniti dal sistema operativo risultavano meno precisi rispetto a quelli degli strumenti di terze parti, come HWINFO e CPU-Z. Con questo aggiornamento, Task Manager adotterà metriche standardizzate, garantendo una misurazione più coerente con il settore e offrendo agli utenti informazioni più affidabili sulle prestazioni del proprio processore.

Questo aggiornamento non solo migliorerà l'accuratezza del monitoraggio, ma potrebbe anche ridurre la necessità di ricorrere a software esterni per controllare il carico della CPU, semplificando l'esperienza per gli utenti avanzati e per chi desidera un controllo più dettagliato del proprio hardware.