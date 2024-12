Il trasferimento diretto di file tra iPhone e PC Windows è realtà: ecco come funziona

Microsoft ha annunciato un'importante novità per gli utenti Windows Insider: la possibilità di trasferire file tra iPhone e PC Windows 10 o 11 in modo diretto. Questa funzionalità, in fase di distribuzione graduale, promette di semplificare la condivisione di documenti, foto e altri file tra i due sistemi operativi.

Fino ad oggi, il trasferimento di file tra iPhone e PC Windows richiedeva infatti soluzioni alternative come l'utilizzo di servizi cloud, email o software di terze parti. Con la nuova funzionalità integrata in Windows 11 e 10, il processo diventa più immediato e intuitivo. Ecco come funziona.