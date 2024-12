La linea di prodotti di Amazon Echo è in promozione, con modelli da 19€ a 199€

La linea di prodotti di Amazon Echo è ora in promozione, con offerte molto interessanti per svariati dispositivi, adatti a tutte le tasche e necessità. Si parte ad esempio dall'Echo Pop a 19,99€ fino ad arrivare all'Echo Show 10 (3ª generazione) che costa ora 199,99€. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare i box che vedete qui sotto. Vediamo poi anche i modelli più costosi : I vari modelli sono tutti a ottimi prezzi, spesso vicini al minimo storico. Sono tutti venduti e spediti da Amazon e la consegna è prevista prima di Natale.

I vari modelli di Echo in promozione

Il modello meno costoso è Echo Pop, che propone un riproduttore audio con controllo vocale. Se volete un audio più potente e anche il sensore di temperatura, potete optare per il modello Dot di quinta generazione. Se avete anche bisogno di uno schermo, ad esempio per usarlo come sveglia, la soluzione migliore è l'Echo Spot.

Gli Echo supportano i comandi vocali con Alexa

Chi vuole anche un piccolo schermo per fare videochiamate o usare applicazioni di intrattenimento (come Amazon Audible), può optare invece per Echo Show 5 (3ª generazione). Se volete un prodotto di questo tipo, ma con uno schermo più grande, di qualità superiore e con una fotocamera migliore, allora dovete optare per il più costoso Echo Show 10 di terza generazione.