Canvas disponibile in Chat-GPT per tutti, gratis: un aiuto per programmare e non solo

Disponibile in precedenza solo in versione beta, Canvas è stato ora ulteriormente migliorato e arricchito con nuove funzionalità. Andiamo a vedere insieme quali.

Come funziona Canvas in ChatGPT

Canvas rappresenta un significativo passo avanti rispetto alla tradizionale interfaccia di chat di ChatGPT. Offre infatti un ambiente di lavoro più organizzato e professionale, pensato per semplificare e potenziare le attività di scrittura e programmazione.

Uno dei punti di forza della versione definitiva di Canvas è la sua integrazione diretta con GPT-4. Questo significa che gli utenti non dovranno più selezionare manualmente il modello linguistico, rendendo il flusso di lavoro più fluido e intuitivo. Ma le novità non finiscono qui. Canvas permette ora agli sviluppatori di eseguire codice Python direttamente all'interno dell'editor, con la possibilità di ricevere suggerimenti in tempo reale per ottimizzare il codice e correggere eventuali errori.

L'editor introduce anche una funzionalità di copia e incolla avanzato, che semplifica il trasferimento di testo e codice all'interno dell'ambiente Canvas. Quando si incolla un contenuto in ChatGPT, il sistema propone automaticamente di aprirlo in Canvas, agevolando la gestione di progetti più complessi.

Canvas in ChatGPT

Un aspetto particolarmente interessante è la compatibilità di Canvas con i GPT personalizzati. Questa apre nuove opportunità per gli utenti che utilizzano versioni modificate dell'intelligenza artificiale, consentendo loro di sfruttare appieno le potenzialità di Canvas con i propri modelli personalizzati. Inoltre, la funzione "Mostra modifiche", introdotta durante la fase beta, permette di tenere traccia di tutte le modifiche apportate al testo e al codice in modo trasparente.

Canvas è attualmente disponibile per tutti gli utenti web tramite chatgpt.com e per gli utenti Windows su desktop. OpenAI ha confermato il suo impegno nello sviluppo di Canvas, promettendo ulteriori miglioramenti e l'introduzione di nuove funzionalità nel prossimo futuro. L'annuncio fa parte dei 12 giorni di "Shipmas", il calendario dell'avvento di OpenAI, che ha già visto l'annuncio di ChatGPT Pro al costo di 200 dollari al mese, quello dell'atteso Sora e anche l'integrazione di ChatGPT in Siri, con queste ultime due novità non disponibili in Italia.

Voi che cosa ne pensate degli annunci arrivati finora? E avete già usato Canvas in ChatGPT? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.