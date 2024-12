iOS 18.2 disponibile con iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2: nuove funzioni IA per iPhone e Mac (non in Italia)

Si tratta quindi di aggiornamenti incentrati su Apple Intelligence e che per questo motivo non avranno un grosso impatto sugli utenti europei, almeno per il momento.

Le novità Apple Intelligence

Anche se l'aggiornamento riguarda principalmente Apple Intelligence, e quindi non gli utenti europei, ha comunque senso fare il punto delle novità che introduce. È stato infatti esteso il supporto di AI, per la lingua inglese, a nuovi paesi come Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Sudafrica e Regno Unito. Nel corso del 2025, Apple prevede poi di aggiungere altre lingue, tra cui cinese, inglese (India), inglese (Singapore), francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese, spagnolo e vietnamita, con un set iniziale in arrivo in un aggiornamento software ad aprile. Non è specificato quali lingue faranno parte di questo set.

Immagine di recap delle nuove funzioni Apple Intelligence

Tra gli strumenti di intelligenza artificiale introdotti con l'aggiornamento c'è poi Image Playground, che permette di generare immagini a partire da un testo o da suggerimenti predefiniti. La particolarità di questa funzionalità risiede nella scelta di Apple di privilegiare uno stile "cartoon" o stilizzato, probabilmente per evitare potenziali abusi. Image Playground è disponibile sia come app indipendente che integrata in altre applicazioni come Messaggi, Freform e Keynote.

Genmoji, invece, consente di creare emoji personalizzate, definite da Emojipedia come "adesivi simili a emoji", che potrebbero diventare un elemento di grande successo nelle chat di gruppo. Anche l'app Note si arricchisce di uno strumento chiamato "Bacchetta immagine" che permette di trasformare disegni approssimativi in immagini più dettagliate, grazie all'utilizzo di stili predefiniti per animazione, illustrazione e schizzo.

ChatGPT in Apple Intelligence

Una delle novità più attese era l'integrazione di ChatGPT in Apple Intelligence. Ora è possibile accedere al popolare strumento di OpenAI direttamente da Siri o dagli strumenti di scrittura di Apple. Tra le funzionalità offerte, troviamo uno strumento di composizione che genera testo in base a ciò che l'utente sta scrivendo e la generazione di testo in immagine per inserire immagini direttamente nel documento. Per utilizzare ChatGPT non è necessario disporre di un account, ma è possibile accedere al proprio account se lo si desidera.

Oltre a queste importanti novità, iOS 18.2 introduce anche Visual Intelligence, la possibilità di condividere le posizioni AirTag tramite link, puzzle di sudoku giornalieri in Apple News Plus e altro ancora.