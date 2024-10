L'iPhone consentirà presto la rimozione dell'App Store e di altre app, ma solo in Europa

Fino a questo momento, era già possibile rimuovere alcune app native di Apple come Calcolatrice, Calendario, Musica e Note. Tuttavia, con la nuova beta di iOS 18.2, disponibile per gli sviluppatori, Apple espande l'elenco delle app rimovibili esclusivamente per gli utenti dell'UE . Oltre alle app già eliminabili, si aggiungono App Store, Fotocamera, Safari, Messaggi e Foto. Questa mossa è in linea con le richieste del DMA, che obbliga le grandi aziende tecnologiche a consentire agli utenti di disinstallare le app di loro scelta. Gli utenti nell'UE avranno anche la possibilità di scaricare marketplace alternativi per le app , in sostituzione dell'App Store. Inoltre, se decidessero di ripristinare l'App Store, Apple ha introdotto un apposito pulsante nel menu delle impostazioni.

Altre novità di iOS 18.2

Per il momento, iOS 18.2 è disponibile in versione beta solo per dispositivi compatibili con Apple Intelligence, come iPhone 15 Pro o successivi e gli iPad con chip M1 o successivi. Tuttavia, l'aggiornamento sarà reso disponibile anche per altri dispositivi, con il rilascio pubblico previsto per dicembre.

Le novità introdotte con iOS 18

iOS 18.2 porta anche novità a livello globale, rendendo più semplice impostare app predefinite per diverse funzioni. Un nuovo menu permette di selezionare le app di default per email, messaggi, chiamate, browser web, gestori di password e tastiere.

Questa versione aggiunge anche nuove funzionalità come Image Playground, Genmoji, l'integrazione di ChatGPT e Visual Search per i modelli di iPhone 16 (ma solo per chi risiede in stati presenti nella lista disponibilità di Apple Intelligence, quindi per ora ancora nulla in Italia).