Balatro riceve l'update Friends of Jimbo Pack 2 con carte a tema Cyberpunk 2077, Stardew Valley e non solo

Come possiamo vedere nel trailer qui sotto che ha accompagnato la pubblciazione dell'update, potremo utilizzare carte con raffigurate figure ispirati ai giochi sopracitati, come ad esempio Johnny Silverhand e Jackie da Cyberpunk 2077, Pierre Lewis e Marnie da Stardew Valley, Ironcland, Silent e Defect da Slay the Spire e così via.

Gli sviluppatori di LocalThunk hanno pubblicato l'aggiornamento gratuito di Balatro intitolato "Friends of Jimbo (Pack 2)" , che come nella precedente versione introduce dei crossover a tema videoludico con carte a tema Cyberpunk 2077, The Binding of Isaac, Slay the Spire e Stardew Valley .

Cos'è Balatro

Il primo update Friends of Jimbo è stato pubblicato durante la scorsa estate e aveva introdotto dei crossover con The Witcher, Vampire Survivors, Among Us e Dave the Diver. Evidentemente l'idea deve essere piaciuta particolarmente alla community di Balatro, dato che ora è stata riproposta. E chissà che in futuro non arrivino ulteriori collaborazioni simili con altri giochi di successo.

Per chi non lo conoscesse, Balatro è un gioco di carte con meccaniche da roguelike ispirato al poker che vanta una grande densità di contenuti e sfide da completare, il tutto accoampagnato da un gameplay dinamico e strategico in grado di dare assuefazione. Se volete saperne di più al riguardo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Balatro.