Apple conferma l'annuncio dei nuovi Mac M4 per settimana prossima

Mac M4: l'annuncio è ormai imminente

Entrando maggiormente nello specifico, la nuova lineup dovrebbe comprendere verosimilmente due tagli di MacBook Pro con chip M4, rispettivamente da 14 e 16 pollici di diagonale, accompagnati dai nuovi iMac e un nuovo modello di Mac mini, con un design completamente rinnovato e stravolto rispetto a quanto visto sinora, rendendolo così più simile ad Apple TV.

L'annuncio di Greg Joswiak

I cambiamenti principali riguarderanno la RAM, che nel caso dei nuovi MacBook sarà disponibile rispettivamente nei tagli da 16 e 32 GB, supportando appieno Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria di Apple integrata all'interno di macOS Sequoia 15.1. Oltre a questo, i nuovi MacBook con chip M4 presenteranno 3 porte Thunderbolt 4, oltre che una CPU a 10 core. Ricordiamo che negli scorsi giorni Apple ha invitato i giornalisti ad un evento "hands-on" a Los Angeles fissato per il prossimo 30 ottobre, ma non sappiamo ancora se i nuovi Mac M4 saranno presenti o meno per la prova.