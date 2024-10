The Sims 4: Vita & Morte, la nuova espansione tra fantasmi e funerali

Dopo le avventure romantiche in Colpo di Fulmine, il mondo di The Sims si tinge di nero con l'espansione Vita & Morte, perfetta per Halloween.

Nihil morte certius, dicevano i latini: non v'è niente di più certo della morte, ma nulla di più incerto della sua ora, si tende ad aggiungere. È con questa massima esistenziale che i nostri Sim hanno a che fare nella nuova espansione di The Sims 4: Vita & Morte, in arrivo su PC e console il giorno di Halloween. Ovvero il 31 ottobre, per tutti coloro che sono sufficientemente vecchi da non aver mai festeggiato la festa anglosassone. Dopo aver vissuto intensamente tresche, delusioni e incredibili storie d'amore in Colpo di Fulmine, i protagonisti del simulatore di vita di Maxis devono concentrarsi su questioni molto più terrene... e ultraterrene. Vita & Morte è un'espansione dai toni volutamente macabri, che porta il bizzarro in salsa The Sims in un contesto molto delicato come quello della morte. Un tema affrontato con il giusto tatto, delicato ma mai pesante, di cui ci ha parlato durante una breve intervista Morgan Henry Lead Producer di Vita & Morte.

La lista dei desideri La prima grande novità aggiunta da Vita & Morte è la meccanica del Viaggio dell'Anima, ovvero una serie di obiettivi da raggiungere durante l'arco vitale del Sim per ottenere ricompense ed eventualmente guadagnarsi una vera e propria rinascita. Non parliamo di una banale lista di cose da fare prima di morire, ma di una serie di aspirazioni e desideri più o meno inconsci dei nostri Sim; questi possono essere parzialmente scelti dal giocatore, ma molti dipendono dal loro carattere. A tal proposito la Henry ci dice: "Sapevamo perfettamente che la lista delle cose da fare prima di morire era una componente di gameplay che i giocatori desideravano da tanto, ma non volevamo fosse un mero elenco di novità, piuttosto che riuscisse a toccare tutti gli aspetti che definiscono e plasmano un Sim. I tratti caratteriali, le passioni, aspirazioni, le pietre miliari di vita. Abbiamo poi fatto delle ricerche per cercare di rendere quanto più veritieri possibili gli obiettivi e adatti alla narrazione dei giocatori... è stato divertente vedere quali sono le aspirazioni più comuni delle persone!". La sviluppatrice sottolinea che all'interno del Viaggio dell'Anima gli obiettivi non corrispondono all'esecuzione di una singola azione, al soddisfare un bisogno o un desiderio per poi passare al successivo, ma per essere raggiunti richiedono molto più lavoro al Sim.

A ognuno il suo funerale Un'altra importante aggiunta che fa Vita & Morte è quella dedicata alle cerimonie funebri. Queste possono essere organizzate come qualsiasi altro evento, in termini di gameplay, ma il modo in cui la funzione può essere personalizzata dal giocatore è molto libera. Anche se un po' macabro, tutti abbiamo pensato almeno una volta nella vita a come vorremmo il nostro funerale, e non sempre le convenzioni o la religione della nostra realtà sociale rispondono ai nostri desideri. Non tutti i Sim vogliono essere ricordati allo stesso modo in Vita & Morte Rispetto ai matrimoni, che di per sé sono delle celebrazioni felici, l'obiettivo di Maxis per i funerali era quello di creare commemorazioni che fossero rispettose, inclusive in tradizioni e tono, ma che non fossero eccessivamente deprimenti, perché è pur sempre The Sims. "Questo non significa che un giocatore non possa optare per uno scenario molto triste, ma volevamo che anche nello scenario più cupo la narrazione di gioco fosse comunque soddisfacente in termini di gameplay". Anche a un funerale, in Vita & Morte non mancheranno i colpi di scena "Ci saranno momenti un po' strani dove il fantasma del defunto può presentarsi al suo stesso funerale, o scegliere qualcosa di estremamente sentimentale come l'atto di piantare una pianta durante la cerimonia e vederla crescere man mano che gli anni passano". Le commemorazioni valgono tanto per i Sim quanto per i Pet continua la Henry: si può celebrare una commemorazione per il proprio cane o gatto, scegliere una lapide con degli animali, lasciare che i fantasmi dei nostri amici a quattro zampe vaghino per il lotto e chiedere alla Morte come sta il proprio animale domestico nel Rainbow Bridge (una sorta di purgatorio rappresentato come un grande campo fiorito in cui si dica le anime degli animali domestici attendano i padroni).

Chi ha paura dei fantasmi? Che decidiate di lavorare al fianco della Morte come suoi aiutanti o gestire un'impresa di pompe funebri, in Vita & Morte avrete sempre a che fare con i fantasmi, oppure potreste essere voi i fantasmi. Alla morte di un Sim infatti apparirà una nuova finestra di dialogo contenente tre opzioni: lasciare che il defunto diventi un fantasma errante (e quindi un personaggio non giocante), giocare in veste di fantasma oppure rinascere. Pompe funebri o alleato della Morte? Queste le nuove professioni di Vita & Morte Qui si comprende il senso del Viaggio dell'Anima, perché un'anima che lascia il mondo terreno senza questioni irrisolte può reincarnarsi; se invece un Sim muore senza aver soddisfatto alcune aspirazioni può assolverle da fantasma. "I fantasmi" dice la Henry "sono creature già implementate nel gioco base. Con questa espansione però volevamo ampliare le meccaniche di gioco, creando un albero di abilità e un sistema di progressione unico per i fantasmi. Ho lavorato anche all'espansione dedicata ai lupi mannari e so per esperienza che i giocatori amano le interazioni uniche che si creano quindi abbiamo deciso di unire tutto. Se il vostro Sim muore ed è un vampiro, o un lupo mannaro, può diventare fantasma e accedere all'albero delle abilità di entrambe le specie sovrannaturali". E parlando di creature magiche, non meno importante è l'introduzione del corvo da compagnia, un animale domestico che si può addestrare ma che, facendo parte dello stormo della Morte in persona, è capace anche di perseguitare altri Sim o uccidere chiunque gli manchi di rispetto!

Sembra che Maxis non abbia ancora esaurito le idee per la quarta iterazione del suo simulatore di vita e The Sims 4: Vita & Morte ne è la prova. Siamo di fronte a un Expansion Pack più ricco del solito che aggiunge molte meccaniche nuove, ascoltando la richiesta della community. Nonostante il tema delicato, lo sviluppatore ha trovato il giusto tono, un compromesso tra il giusto tatto con il quale affrontare un momento delicato come la morte e il classico umorismo della serie. In aggiunta a quanto già detto: bellissime le nuove piante per i giardini!