L'auto del futuro anticiperà le esigenze del guidatore grazie a Google e Qualcomm

Qualcomm Technologies ha annunciato una collaborazione con Google per sviluppare soluzioni innovative nel settore automotive. Questa partnership si concentrerà su una nuova piattaforma digitale che integrerà l'intelligenza artificiale generativa per migliorare l'esperienza di guida, rendendo le auto più intuitive e avanzate.

Guida intelligente

L'obiettivo di questa collaborazione è creare una piattaforma che sfrutti l'AI generativa, in grado di anticipare le esigenze del conducente e di fornire un'esperienza di navigazione e gestione del veicolo molto più fluida e personalizzata. Tra le innovazioni ci saranno mappe con aggiornamenti in tempo reale e assistenti vocali che interagiranno in modo naturale con il conducente, migliorando la sicurezza e la comodità.

La collaborazione tra Snapdragon e Google.

Nakul Duggal di Qualcomm Technologies ha dichiarato che questa collaborazione segnerà una svolta per il settore automotive, permettendo di sviluppare soluzioni basate sull'intelligenza artificiale che renderanno i veicoli più sicuri e tecnologicamente avanzati.