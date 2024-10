The Behemoth ha annunciato BEHEMOTH, un gioco a scorrimento che sembra una versione shooter di Flappy Bird

Con un annuncio completamente a sorpresa, il team The Behemoth ha presentato BEHEMOTH, il suo nuovo gioco a scorrimento che sembra essere una sorta di versione folle e sotto steroidi di Flappy Bird, per così dire, anche se la struttura in questo caso sembra un po' più complessa.

Il gioco in questione era identificato con il nome in codice "Game 6", secondo la tradizione del team in questione, ed è stato svelato praticamente a una settimana di distanza dalla sua uscita, fissata per il 31 ottobre 2024 su Steam, in attesa di eventuali altre piattaforme.

Vediamo dunque di cosa si tratta nel trailer di annuncio riportato qui sotto, che rientra piuttosto bene nello stile e nelle atmosfere tipiche delle produzioni del team autore di Castle Crashers, Alien Hominid e altre stranezze assortite.